قصف تركي يستهدف قرى يقطنها مدنيون بإقليم كردستان العراق

كشفت وسائل إعلان عراقية عن قيام الطائرات التركية منذ قليل بقصف ثلاثة قرى بالقرب من جبل كَاره في محافظة دهوك الواقعة بإقليم كردستان العراق.

وبحسب مصادر محلية فإن الطائرات التركية قصفت في حوالي الساعة 13:00 قرى سياني، وأركني، في جبل كَاره، كما قصفت قرية جم ربتي، التابعة أيضًا لسلسة جبال كَاره.

وحتى الأن لا يوجد خسائر بشرية نتيجة القصف ولكن هناك حالة من الخوف والذعر بين سكان المنطقة .

واعتادت تركيا الفترة الأخيرة انتهاك السيادة العراقية وشن هجمات على مناطق بإقليم كردستان بزعم ملاحقة حزب العمال الكردستاني الذى تصنفه تركيا جماعة إرهابية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت فى الرابع عشر من فبراير الجاري انهاء عمليتها العسكرية مخلب التى أطلقتها لملاحقة عناصر العمال الكرستاني بجبل كاري شمال العراق بعدما كشفت تقارير عن خسائر فادحة تعرضت لها القوات التركية رغم عدم إقرار تركي بذلك .