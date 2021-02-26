المحجوب: لن نسلم قيادة الجيش الليبى إلا لرئيس منتخب من الشعب

جدة - نرمين السيد - وبحسب التصريحات التى أوردتها وكالة "نوفا" الإيطالية، قال المحجوب، إن مهمة الحكومة الجديدة فى ليبيا التى خرجت من منتدى الحوار السياسى الليبى تهدف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى البلاد، يعبر فيها الشعب الليبى عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر.
وشدد المحجوب على أنه طالما بقيت قوات أجنبية فى ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميًا وسلاح خارج سلطة الدولة، تبقى الحاجة لجيش وطنى منظم قائمة.
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