نيجيريا: مسلحون يخطفون تلاميذ مدرسة فى ولاية زامفارا

جدة - نرمين السيد - كشف المتحدث باسم حاكم ولاية زامفارا فى شمال غرب نيجيريا، اليوم الجمعة، عن اختطاف "تلاميذ بإحدى المدارس فى الولاية"، إلا أنه لم يفصح عن عدد المختطفين أو المزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.





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