موسكو: واشنطن أخطرتنا بالضربة في سوريا قبل دقائق من شنها

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة حذرت روسيا قبل دقائق من تنفيذ ضربتها الجوية فى سوريا، لافتًا إلى أن ذلك إطار زمنى غير كافٍ.





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