مواقفكم ستظل خالدة .. أمير الكويت يشكر الدول المشاركة في تحرير بلاده

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برسائل شكر إلى قادة الدول العربية والدول الصديقة المشاركة في التحالف الدولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991.

وعبّر أمير الكويت عن بالغ الشكر والتقدير للمواقف المشرفة للدول المشاركة في تحرير الكويت "بالوقوف بكل صرامة وحزم إلى جانب الحق الكويتي والذي تجسد جليًا في حث وتحفيز المجتمع الدولي لإدانة ذلك العدوان ولدورهم البارز في التصدي له في مجلس الأمن والمحافل الدولية وإسهاماتهم في تشكيل والمشاركة في التحالف الدولي عبر تسخير الإمكانيات العسكرية لدعم الشرعية الدولية لتحرير الكويت والذي أثمر تحقيق النصر التاريخي وإنهاء ذلك الاحتلال الآثم ودحره".

وأكد أمير الكويت أن "تلك المواقف التاريخية والنبيلة هي محل الامتنان والاعتزاز وستظل خالدة في ذاكرة الشعب الكويتي متمنيا سموه حفظه الله لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ولدولهم الشقيقة والصديقة كل التقدم والازدهار".

كما بعث أمير الكويت برسائل شكر إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ود.يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أعرب فيها عن "خالص شكره وتقديره على المواقف المشرفة لهذه المنظمات في رفضها للعدوان العراقي الغاشم والذي تجسد في جهودها بالمطالبة بإدانة ذلك الاحتلال الآثم والانسحاب الفوري وغير المشروط والتأكيد على تطبيق المواثيق الدولية وحفظ سيادة الدول"، مؤكدا أن الدور الحيوي الذي لعبته تلك المنظمات حظـــي ولا يزال بتقدير الكويت وشعبها، متمنيا لهذه المنظمات دوام التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها المنشودة.