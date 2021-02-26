دبي.. قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في ‎امارة دبي قرارا عاجلا بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ونص القرار الذي تم اتخاذه من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في ‎امارة دبي برئاسة منصور بن محمد، علي تمديد العمل بالتدابير الوقائية التي تم اعتمادها من قِبل اللجنة بداية شهر فبراير الجاري.

وحدد القرار مطلع شهر رمضان المبارك كحد أقصي للانتهاء من تلك الاجراءات حيث قال : من المقرر استمرار تطبيق تلك الاجراءات حتى منتصف شهر أبريل 2021، وتحديدًا حتى مطلع شهر رمضان المبارك.

وكانت دبي أعلنت في وقت سابق اغلاق جميع الحانات طوال شهر فبراير بأكمله وتقييد الأنشطة الأخرى بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عقب احتفالات ليلة رأس السنة التي جذبت الزوار من جميع أنحاء العالم.

كما أمرت الامارة بإغلاق المطاعم والمقاهي بحلول الساعة الواحدة صباحًا، بالإضافة إلى فرض قيود على الزحام على دور السينما والفنادق ومراكز التسوق والوجهات الأخرى.