اليابان تعتزم رفع حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا عن 6 محافظات نهاية الشهر الجاري

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم /الجمعة/ أن أوضاع فيروس كورونا المستجد في 6 محافظات يابانية تحسنت بدرجة تكفي لرفع حالة الطوارئ المفروضة بها، لمكافحة انتشار الفيروس، نهاية شهر فبراير الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيتم رفع حالة الطوارئ عن محافظات "غيفو وآيتشي وكيوتو وأوساكا وهيوجو وفوكوكا" قبل موعد انتهائها المقرر في السابع من مارس المقبل، إلا أن إعلان الطوارئ سيظل معمولا به في طوكيو و3 محافظات أخرى مجاورة هي "كاناغاوا وسايتاما وتشيبا".

وبموجب إعلان الطوارئ، تحث السلطات اليابانية المقيمين على العمل من المنزل والحد من النزهات، وتطلب من الأعمال التجارية تخفيض عدد ساعات عملها.

من جهته، صرح حاكم محافظة أوساكا اليابانية هيروفومي يوشيمورا بأنه سيتم تخفيف الإجراءات بشكل تدريجي. وتابع قائلا: "من المهم جدا تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية وكبح انتشار الفيروس، حيث سنخفف القيود على مراحل من أجل تجنب حدوث موجة جديدة من العدوى".