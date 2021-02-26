بعيدا عن المسلسلات.. فنانون لبنانيون أبطال في الواقع

أخذ فنانون لبنانيون زمام المباردة وهبوا لمساعدة المحتاجين في بلادهم، الذين تدهورت أحوالهم المعيشية كثيرا بعد جائحة كورونا، الأمر الذي لقى استحسانا كبيرا.

وبات هؤلاء الفنانين منخرطين في أعمال واقعية يلمسها المحتاجون في لبنان، أكثر من أعمال درامية يشاهدها الناس عبر الشاشات.

ومن بين هذه المبادرات "ع قدنا"، التي بدأت بفكرة الممثل اللبناني عبدو شاهين (أحد أبطال مسلسل الهيبة الشهير)،وتُعنى الفكرة بتأمين حصص غذائية وطبية للأسر التي أصبحت محرومة من لقمة عيشها وقوتها اليومي.

ويقول شاهين في تصريحات صحفية: "أطلقنا حملة ع قدنا (على حجمنا) في أبريل من عام 2020 وبدأنا الحملة بتوزيع مادة الخبز على المحتاجين"، قبل أن تتوسع الحملة أكثر فأكثر.

ويضيف "تضم المبادرة عدداً كبيراً من المتطوعين العاملين في الشأن العام والناشطين والفنانين والكتاب وغيرهم من الذين قرروا التنسيق معنا ضمن مجموعة واحدة متكاملة، بدل التشتت في مبادرات فردية (...)".

ويرى شاهين أن العمل الخيري كسر روتين حياته وجعله يشعر بأن لا قيمة لأي شيء في الحياة سوى تلك المساعدات التي يقدمها.

وبات عبدو شاهين وغيره من الممثلين والفنانين اللبنانيين أبطالا على أرض الواقع بعد أن كانوا أبطالا على الشاشة، وذلك بعد أن تمكنوا، وفق كثيرين من إنقاذ الكثير من العائلات المحتاجة.

وتواصل موقع "دوت الخليج" مع فنانين لبنانيين، رغم انشغالهم في تصوير المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى جهودهم في المبادرات الخيرية.

ويقول الممثل اللبناني بديع أبو شقرا لموقع "دوت الخليج" أن المبادرات لم تتوقف، لكن شكلها تغير فانتقلت من ربطة الخبز والمواد الغذائية إلى الأدوية وأجهزة التنفس لمساعدة المصابين بفيروس كورونا وصارت داعمة للمستوصفات والمستشفيات.

ويضيف "المبادرات هي عمل مجتمعي عنوانه التضامن مع الناس في الأوقات الصعبة، وها نحن نعيش أوقاتاً عصيبة في ضوء التقصير والعجز من المؤسسات الرسمية، ولذلك نسعى جاهدين للوقوف جنباً إلى جنب مع المحتاج ونحن ما إلنا غير بعضنا".

وتابع: "ومنذ اليوم الأول للأزمة عمل كمواطنين على الأرض اانطلاقاً من الحس بالمسؤولية والمشاركة والمواطنة في غياب الجهات الرسمية في لبنان عن خدمة المواطن".

من ناحيتها، تقول الممثلة اللبنانية، أنجو ريحان، الناشطة في مبادرة "ع قدنا" لموقع "دوت الخليج": "بدأت المبادرة بفكرة من الزميل عبدو شاهين".

وتابعت: "من خلال الأزمة توطدت صداقتنا أكثر فأكثر، وإجتمعنا على أمور مبدئية وأساسية ووطنية أحببنا أن نطلق مبادرة، وطلبنا المساعدة من فاعلي الخير ومن المغتربين خارج لبنان الذين وثقوا بنا وبدأنا مهمتنا خلال جائحة كورونا ، واليوم نحن مشغولون بتصوير بعض المسلسلات إلا أننا لم نتوقف وسنستمر".

وذكرت ريحان: "من جهة أخرى، ومن خلال عملي المسرحي إلى جانب الفنان والإعلامي اللبناني يحيى جابر، قررنا تأسيس جمعية هدفها فني بحت نطرح من خلالها إشكاليات وهموم المجتمع ضمن قالب فني على أن تعنى هذه الجمعية بورش عمل إنسانية وعلاجية وااجتماعية، وتشمل كافة شراح المجتمع".

وأطلق الثنائي على الجمعية اسم "نفعل"، بحسب ريحان "لأننا لا نتكلم إنما نفعل، وتمكنا من الوصول للكثير من العائلات المحتاجة التي استنجدت بنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي".