جدة - نرمين السيد - حذر رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، من أن ملء إثيوبيا لسد النهضة بشكل أحادى دون اتفاقية ملزمة مع الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" يمثل خطراً على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين المقيمين على ضفاف النيل أسفل سد النهضة.





وفى بيان موجه لبعثة الاتحاد الأفريقي، قال مجلس الوزراء السودانى، إن رئيس مجلس الوزراء التقى، مساء أمس الخميس، وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدى، رئيس الاتحاد الإفريقى الحالى ومستشاره الخاص للاتحاد الإفريقى نتومبا لوابا، وذلك بحضور وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس. كما أعرب رئيس مجلس الوزراء السودانى، عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعمهم للسودان، والمبادرة التى طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسى لملف سد النهضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حمدوك للاتحاد الإفريقى: ملء إثيوبيا للسد أحاديا خطر على السدود السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.