الاتحاد الأوروبى يدين الاعتداءات على المدنيين فى إقليم تيجراى بإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أدان الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة فى بيان الاعتداء على المدنيين فى إقليم تيجراى، الإثيوبى خلال الاشتباكات بين قوات رئيس الحكومة آبى أحمد وجبهة التحرير الشعبية بالإقليم التى بدأت فى نوفمبر الماضى، حسبما أفادت قناة "العربية".





وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، عن وجود جنود أريتريين يقاتلون عبر الحدود فى منطقة تيجراى فى شمال إثيوبيا، مؤكدة أنهم ارتكبوا "مجزرة" فى العام الماضى، أودت بحياة المئات، ما أسمته المنظمة "جريمة ضد الإنسانية". وبحسب "فرانس برس"، جمعت المنظمة الحقوقية فى تقرير جديد شهادات ناجين من المجزرة، بالإضافة إلى صور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامى الذى وقع فى نوفمبر من العام الماضى ببلدة أكسوم التاريخية، وفقًا لما ذكرته المنظمة.

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