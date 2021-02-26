8 جرحى بصفوف قوى الأمن والمتظاهرين فى مواجهات ذى قار بالعراق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن المتظاهرين تقدموا نحو ديوان المحافظة وحرقوا مكتب الاستعلامات فيه. ويطالب المتظاهرون بإقالة محافظ ذى قار وجميع المسؤولين فى إدارة المحافظة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وكان متظاهر قتل أمس الخميس فى محافظة ذى قار جنوبى البلاد خلال صدامات مع القوات الأمنية، فيما سقط 18 جريحا بينهم 8 متظاهرين و10 من رجال الشرطة، إثر اشتباكات وقعت بين الطرفين خلال احتجاجات الأربعاء.

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