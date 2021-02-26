مقتل 9 جنود وسط مالى فى هجوم لمسلحين

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر العسكرى، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن قوات خاصة تتعقب المسلحين الذين هاجموا الجنود.
وتشهد منطقة " باندياجارا" قرب موبتى تصاعدا مستمرا فى وتيرة العمليات الإرهابية (المحظورة فى روسيا الاتحادية) ضد الجنود.
وجاء فى بيان للجيش المالى "أنه فى ليلة 25 فبراير، فى حوالى الساعة 9:20 مساء، شن مسلحون مجهولون هجوما على قاعدة ديالوبى الواقعة فى باندياغارا، ما أسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة خمسة آخرين".
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ويعتقد أن عناصر من المجموعات المسلحة وراء الحادث.
وتعانى مالى من تصاعد أعمال العنف فى الشمال والوسط رغم تدخل القوات الفرنسية لإعادة الاستقرار للبلاد التى سيطرت على مناطق واسعة منها جماعات متطرفة موالية للقاعدة و تنظيم "داعش".
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