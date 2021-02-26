بيان شديد اللهجة من بايدن بشأن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بيانا شديد اللهجة بمناسبة مرور 7 سنوات على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وضمها لشبه جزيرة القرم.

واتهم بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، روسيا بانتهاك القانون الدولي وانتهاك سيادة جارتها أوكرانيا وتهديد سلامتها عندما غزت شبه جزيرة القرم.

وأكد البيان وقوف الولايات المتحدة مع أوكرانيا وشركائها، مشددا في هذه الذكرى الحزينة على أن "القرم أوكرانية".

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مؤكدا وقوفه بجانب أوكرانيا ضد الأعمال العدوانية الروسية.

وتابع البيان: "سنواصل العمل من أجل محاسبة روسيا على انتهاكاتها وعدوانها في أوكرانيا".

كانت روسيا أعلنت في 2014 ضم شبه جزيرة القرم، بعدما كانت جزءا من الأراضي الأوكرانية منذ 1954 ضمن الاتحاد السوفيتي.