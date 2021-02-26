في 24 ساعة.. دولة عربية تتخطى حاجز الـ4000 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 688698 إصابة.

وذكرت الصحة العراقية في بيان لها اليوم انه تم رصد تعافي 2460 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 630178 حالة.

وسجلت الوزارة العراقية أيضا وفاة 14 حالة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم الي 13365 حالة.

كما بلغ إجمالي حالات التي لازالت تتلقي الاسعافات اللازمة بالمستشفيات بعد اصابتها بهذا الفيروس المستجد الي 4155 حالة بجانب 386 حالة في العناية المركزة .