شريعة الغاب.. سوريا تحذر من عواقب الهجوم الأمريكي الأخير

أدانت سوريا، اليوم الجمعة، بأشد العبارات العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "ندين بأشد العبارات العدوان الأمريكي الجبان على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية والذي يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وحذرت سوريا من أن الهجوم الأمريكي سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة، مؤكدة أن هذا العدوان يشكل مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية، لا بشريعة الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم.

وطالبت الخارجية السورية بتغيير نهجها العدواني تجاهها والكف عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها، داعية واشنطن إلى التوقف عن مواصلة الاستثمار في تلك التنظيمات، على حد وصفها.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية شنت، مساء الخميس، غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهجمات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.