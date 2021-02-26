خلال 24 ساعة.. مدينة عربية تتخطى عتبة الـ 2000 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 3644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث جاءت العاصمة الأردنية عمان في مقدمة المدن الأكثر تسجيلا للإصابات حيث سجلت 2432 إصابة.
وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها أن إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الآن ارتفع إلى (383,912) حالة بينهم (35,422) حالة نشطة.
كما سجلت الوزارة الاردنية 23 حالة وفاة، خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4650) حالة.
فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 270 حالة، فيما غادرت 189 حالة بحسب بيان الوزارة الاردنية بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1305 حالات.
كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1240 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 343,840 حالة.
كما تمّ إجراء 30,283 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4,540,283 فحصًا.
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