إسرائيلية.. الكشف عن تفاصيل انفجار سفينة في خليج عمان

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الجمعة، أن السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان، هي سفينة شحن إسرائيلية.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول أمني قوله إن السفينة ترفع علم جزر الباهاما، وتعرف باسم "هيليوس راي"، لكنها مملوكة لشركة في إسرائيل.

وبحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية، فإن الانفجار أجبر السفينة على التوجه لأقرب ميناء، موضحة أن وطاقمها بأمان ولم يصب بأذى.

وأفادت بيانات تتبع الأقمار الصناعية أن الانفجار وقع على بعد 44 ميلا بحريا شمال العاصمة العمانية، مسقط.

فيما نصحت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا السفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر.

ووصفت الوكالة الانفجار بـ"الغامض" كونه يأتي في ذلك الوقت مع اتجاه الإدارة الأمريكية الجديدة لاتخاذ سياسات مختلفة تجاه إيران.

واستهدفت سلسلة من الانفجارات سفنا في خليج عمان قرب مضيق هرمز منذ 2019، حيث اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الهجمات.