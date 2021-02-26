نأمل في اتفاق.. تصريح جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

أكدت إثيوبيا أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، قبل موعد الملء الثاني، وذلك في ظل تعثر المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين نائب رئيس وزراء إثيوبيا ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، ووزيرة خارجية النرويج إين إريكسن سوريد، ناقشا خلاله قضية سد النهضة وغيرها من الملفات، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.

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وقال الوزير الإثيوبي خلال الاتصال إن حكومة إثيوبيا تأمل في نجاح مفاوضات سد النهضة قبل موسم الأمطار المقبل، حيث من المقرر أن يبدأ ملء السد.

وأعرب ميكونين عن أمله في المضي قدما في المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، في ظل رئاسة الكونغو للاتحاد الافريقي.

في وقت سابق، حذر رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من أن ملء سد النهضة الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة يشكل خطرًا على السدود السودانية، وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين.

ويقترح السودان توسعة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل إلى جانب الاتحاد الأفريقي، كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.