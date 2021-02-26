توقف عمليات الشحن والتفريغ بمرفأ بيروت لهذا السبب

نفذ متعهدو الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت اضرابًا تحذيريًا، احتجاجًا على احتساب اتعابهم على سعر 1500 ليرة، حيث توقفت عمليات شحن وتفريغ البواخر باستثناء محطة المستوعبات بحسب صحيفة الأنباء اللبنانية .

وبدوره ، قال رئيس تجمع المتعهدين جوزف عواد: "الاضراب اليوم تحذيري فقط، افساحا في المجال امام الاتصالات الجارية لتحقيق مطالب المتعهدين الذين يتحملون اعباء مالية كبيرة بسبب الاوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع الكلفة التشغيلية والصيانة التي ندفعها على سعر دولار السوق السوداء، اي 9500 ليرة ما يوازي ستة اضعاف ما نتقاضاه".

وأضاف في بيان له "التجمع تلقى اتصالا من وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار الذي حدد الاثنين المقبل موعدا للقاء التجمع والبحث في المطالب المطروحة، كما تلقى اتصالات من الوكلاء البحريين والتجار ومستوردي القمح أيدوا تحرك المتعهدين".

وواصل عواد: "لمسنا تجاوبا من ادارة المرفأ التي تستكمل درس هذا المطلب مع وزارة الاشغال العامة والنقل وتفهما من الاجهزة الامنية العاملة فيه".

وتابع : "الاضراب ليس هدف المتعهدين انما الواقع الصعب الذي يمرون فيه حتم عليهم التحرك للمطالبة بتعديل أتعابهم وفقا للكلفة الحقيقية التي يتحملونها من اجل المحافظة على استمرار عملهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية".

وختم قائلا : تنفيذ الاضراب المفتوح المحدد يوم الاثنين 8 مارس المقبل، يبقى رهنا بنتائج الاتصالات الجارية وفي ضوئها يحدد مصيره.