أخبار اليمن : غارات على مأرب وخروقات مستمرة بالحديدة

غارات على مأرب وخروقات مستمرة بالحديدةاستمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على صعدة وشن الطيران غارات على محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 214 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة و 42 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 532 قذيفة و151 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات 13 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة وحيس الجبلية والتحيتا والدريهمي والفازة .

وأكد المصدر استشهاد المواطن ماطر احمد علي بقصف مدفعي سعودي استهدف منزله في منطقة غور المشوات في مديرية غمر الحدودية بمحافظة صعدة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب ست غارات على مديريتي صرواح ومدغل، وغارة على مديرية مجزر.