أخبار اليمن : متحدث الطيران: إغلاق مطار صنعاء جريمة لا تُغتفر

متحدث الطيران: إغلاق مطار صنعاء جريمة لا تُغتفر
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن غانم، أن الحصار المفروض من تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن وإغلاق مطار صنعاء الدولي جريمة لا تغتفر .
وأشار غانم إلى أن إغلاق مطار صنعاء تسبب وفاة الآلاف من المرضى وينتظر نفس المصير مئات الآلاف من المرضى في حال عدم تمكنهم من السفر للعلاج بالخارج.
وقال “إغلاق مطار صنعاء الدولي حرم الملايين من اليمنيين من السفر والعودة إلى الوطن وحول اليمن إلى سجن كبير”.
ونقلاً عن وكالة سبأ، أكد غانم أن إغلاق مطار صنعاء الدولي مخالف لكافة القوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغوا.
وجدد المتحدث باسم الهيئة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحييد مطار صنعاء وإصدار قرار دولي فوري ملزم بفتح المطار.
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