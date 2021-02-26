أخبار اليمن : تحذير مهم للسائقين.. غبار كثيف وتدني الرؤية الأفقية

تحذير مهم للسائقين.. غبار كثيف وتدني الرؤية الأفقية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وموجة غبار واسع الانتشار على عدة محافظات، منبهاً من التدني في مدى الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة قد يصحبها الرعد أحياناَ يتوقع هطولها على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الغربية وصولاَ إلى مدخل باب المندب وأجزاء من السواحل الجنوبية.
وأشار إلى تشكل الضباب والشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.
وأفاد بأن موجة غبار واسع الانتشار ستتأثر بها المحافظات الصحرواية، وأجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية ويتوقع امتداد تأثيرها ليشمل الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية.
وحث المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية على توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية والصحراوية والدولية السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب وموجة الغبار.
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