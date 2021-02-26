وزير الخارجية الفرنسى يدعو إلى الحوار فى أرمينيا

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أنصار رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وأنصار المعارضة فى هذه الدولة، إلى الحوار للدفاع عن الديمقراطية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأضاف الوزير الفرنسى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماعه مع نظيره الأوكرانى دميترى كوليبا: "تؤيد فرنسا إقامة حوار فى هذه الدولة، يقوم على أساس شرعية الرئيس (أرمين سرغيسيان) ورئيس الوزراء (نيكول باشينيان) ... لتحقيق وضع أكثر هدوءا فى هذا البلد الذى يمر بأوقات عصيبة". وشدد الوزير الفرنسى، على أن "الديمقراطية الأرمنية يجب أن تصمد".

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