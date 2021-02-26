اقتياد زعيمة ميانمار المعتقلة من منزلها إلى جهة مجهولة

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن مصادر فى حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" فى ميانمار أن زعيمته أونج سان سو تشى نقلت من منزلها، حيث كانت محتجزة منذ الانقلاب العسكرى الذى وقع مطلع الشهر الجارى إلى مكان مجهول.





ونقل موقع "ميانمار الآن"، اليوم الجمعة، عن مصدرين حزبيين بارزين تأكيدهما أن سو تشى (75 عاما) اقتيدت قبل ستة أيام إلى جهة مجهولة من منزلها فى العاصمة نايبيداو حيث كانت قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب، ولا يزال مكان تواجدها مجهولا منذ ذلك الحين. ويأتى ذلك على خلفية تواصل المظاهرات الشعبية فى ميانمار احتجاجا على الانقلاب، وسط توتر متصاعد. وكانت سو تشى على رأس المسؤولين الكبار الذين اعتقلهم العسكريون الانقلابيون لدى استيلائهم على الحكم فى أول فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التى جرت فى نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".

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