انفجار يضرب سفينة فى خليج عمان

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة "درياد جلوبال" للأمن البحرى، إن السفينة المعنية هى "إم.فى.هيليوس راى"، وهى تنقل سيارات وكانت فى طريقها إلى سنغافورة. من جانبها أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن الباخرة التى تعرضت لانفجار فى خليج عُمان مملوكة لشركة إسرائيلية. وقال الأسطول الأمريكى الخامس المتمركز فى البحرين، إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع. وجاء فى إشعار "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية": "التحقيقات جارية. السفينة فى أمان والطاقم بخير". وأضاف أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.

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