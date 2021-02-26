عقيلة صالح : جلسة النواب لمنح الثقة للحكومة الليبية ستنعقد فى طبرق

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، ستعقد بمدينة طبرق، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وأضاف صالح، فى مؤتمر صحفى، من العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة: "رحبنا بالسلطة المنتخبة فى جنيف ويجب أن يشارك الجميع فى حكومة الكفاءات". وتابع صالح أن جلسة مجلس النواب ستقيّم الحكومة، ولا توجد نوايا مسبقة بالعرقلة، مضيفا: "مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بالطريقة المقنعة للمجلس". وأكد صالح، أن التماسك الاجتماى بين قبائل ليبيا جنب البلاد المزيد من الدماء. وشدد صالح، على أنه سيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالمغرب بشأن المناصب السيادية.

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