أخبار اليمن : صنعاء.. مسيرة حاشدة تندّد باستمرار الحصار

صنعاء.. مسيرة حاشدة تندّد باستمرار الحصارشهدت العاصمة صنعاء مسيرة جماهيرية حاشدة عصر اليوم، للتنديد باستمرار الحصار تحت شعار "حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني".

وردد المشاركون في المسيرة، الهتافات والشعارات المنددة بالقرصنة البحرية التي يمارسها العدوان الأمريكي السعودي واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأدانوا إصرار تحالف العدوان على مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال احتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء في ظل صمت مخزٍ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه سياسة التجويع وحرمان الشعب اليمني من حقوقه التي كفلتها القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأكدوا أن الممارسات الإجرامية لتحالف العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات، لن تخضع الشعب اليمني أو تثنيه عن مواصلة معركة التحرر والاستقلال حتى تحقيق النصر المؤزر.

وحملوا المجتمع الدولي وتحالف العدوان، مسؤولية استمرار العدوان، والقرصنة البحرية واحتجاز السفن الذي سيؤدي إلى تداعيات كارثية على القطاعات الحيوية.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تحمل المسؤولية إزاء هذه الممارسات التعسفية التي ينتهجها العدوان والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار والإفراج عن سفن النفط.