الدفاع العراقية تنفى التعاون مع الجيش الأمريكى فى استهداف مواقع بسوريا

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنها "تستغرب لما ورد فى تصريحات وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع داخل الأراضى السورية".
وأضاف البيان: "أننا فى الوقت الذى ننفى فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولى منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذى يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".
وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، قد قال فى وقت سابق اليوم الجمعة، عقب غارات شنها الجيش الأمريكى على مناطق فى سوريا، قال إنها استهدفت مسلحين موالين لإيران "القوات الأمريكية نفذت الضربة استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقى".
وجاءت الضربات الأمريكية فى شرق سوريا، أمس الخميس، لتستهدف الجماعات المدعومة من إيران فى سوريا، ما أكد البنتاجون أنه كان رد محكم على الهجمات الصاروخية التى شنتها الميليشيات الموالية لطهران على أهداف أمريكية بالعراق خلال الشهر الجارى.
وحسبما نقلت "رويترز"، أكد البنتاجون أن الضربات الأمريكية جاءت بتعليمات من الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث كانت ضربات محدودة النطاق بما يقلل خطر التصعيد، وهو ما تركزت عليه تصريحات البنتاجون، ما يعنى أن الهدف من هذه الضربات كان إرسال إشارة مفادها أن واشنطن تريد معاقبة الجماعات المتشددة الموالية لإيران، إلا أنها فى الوقت ذاته لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر.
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