دبلوماسيون : الأمم المتحدة تتبنى بالإجماع قرارا للتوزيع العادل للقاحات

جدة - نرمين السيد - ويصوت مجلس الأمن الدولى على مشروع قرار أعدته بريطانيا، يطالب كل أطراف الصراعات المسلحة "بالدخول فورا فى هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة" للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، يمثل إقرار المسودة اختبارا رئيسيا للتعاون بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن فى الأمم المتحدة، وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون إقرار المسودة.

واحتاج مجلس الأمن الدولى المؤلف من 15 بلدا أكثر من ثلاثة أشهر فى العام الماضى لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهدنة عالمية بسبب وباء كورونا وذلك على خلفية المشاحنات بين الصين والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب.

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم اعتراض أى من الدول دائمة العضوية بالمجلس وهى الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.