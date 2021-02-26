وتم احتجاز الناقلتين العملاقتين، اللتين يعمل عليهما أفراد طواقم من إيران والصين، الشهر الماضى فى المياه الإقليمية الإندونيسية قرب جزيرة بورنيو للاشتباه فى قيامهما بعمليات نقل نفط بصورة غير قانونية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وبعد تحقيق أولى، خلصت السلطات الإندونيسية إلى أن السفينتين كانتا متورطتين فى "نشاط غير قانونى فى المياه الإقليمية الإندونيسية"، حسبما ذكرت وزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية فى البيان.
وذكر البيان أن السلطات الإندونيسية تعمل فى الوقت الحالى على صياغة التهم بهدف الإعلان قريبا عن أسماء المشتبه بهم.
وأضاف البيان أن السلطات الإندونيسية تحقق فى قيام السفينتين بنقل الوقود بطريقة غير قانونية، وبدخولهما المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة، والتخلص من مواد خطيرة فى المياه الإقليمية الإندونيسية.
وأفادت السلطات بأن السفينتين اللتين رصدتا أول مرة فى 23 من يناير، عمدتا إلى إخفاء هويتهما بعدم إظهار علميهما، وقامتا بإغلاق أنظمة التعرف الإلكترونية على متنهما ولم تستجيبا للتواصل عبر الراديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إندونيسيا : سفينتان إيرانية وبنمية متورطتان فى عملية غير مشروعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.