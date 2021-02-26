إندونيسيا : سفينتان إيرانية وبنمية متورطتان فى عملية غير مشروعة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الأمن الإندونيسية، فى بيان اليوم الجمعة، إن السفينتين اللتين ترفعان علمى إيران وبنما اللتين احتجزتهما إندونيسيا الشهر الماضى متورطتان بجريمة وإنها تجرى المزيد من التحقيقات.





وتم احتجاز الناقلتين العملاقتين، اللتين يعمل عليهما أفراد طواقم من إيران والصين، الشهر الماضى فى المياه الإقليمية الإندونيسية قرب جزيرة بورنيو للاشتباه فى قيامهما بعمليات نقل نفط بصورة غير قانونية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وبعد تحقيق أولى، خلصت السلطات الإندونيسية إلى أن السفينتين كانتا متورطتين فى "نشاط غير قانونى فى المياه الإقليمية الإندونيسية"، حسبما ذكرت وزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية فى البيان.

وذكر البيان أن السلطات الإندونيسية تعمل فى الوقت الحالى على صياغة التهم بهدف الإعلان قريبا عن أسماء المشتبه بهم.

وأضاف البيان أن السلطات الإندونيسية تحقق فى قيام السفينتين بنقل الوقود بطريقة غير قانونية، وبدخولهما المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة، والتخلص من مواد خطيرة فى المياه الإقليمية الإندونيسية.

وأفادت السلطات بأن السفينتين اللتين رصدتا أول مرة فى 23 من يناير، عمدتا إلى إخفاء هويتهما بعدم إظهار علميهما، وقامتا بإغلاق أنظمة التعرف الإلكترونية على متنهما ولم تستجيبا للتواصل عبر الراديو.