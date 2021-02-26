الأردن.. ولي العهد يقدم واجب العزاء في صاحب مطعم

قدم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تعازيه إلى عائلة الديرباني في وفاة أبو يوسف صاحب مطعم التقي به سابقا.

جاء ذلك في إتصال هاتفي أجراه ولي العهد مع نجل الفقيد، صاحب أقدم مطعم في مأدبا.

كان ولي العهد قد التقى بابو يوسف أثناء زيارته إلى محافظة مأدبا في ابريل من عام 2019.

وكانت وسائل إعلام اردنية قد عرضت في وقت سابق صورا لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالزي العسكري أثناء مشاركته في التمرين التعبوي لكتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بحضور قائد المنطقة العسكرية الوسطى.

وذكرت قناة المملكة الاردنية ان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد التحق للخدمة مؤخرا في إحدى سرايا كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى كقائد فصيل مشاه آلي .