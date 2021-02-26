أخبار اليمن : 123 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

123 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 123 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، ان الخروقات من بينها عشرة غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والدريهمي والتحيتا.

وأشار إلى ان الخروقات شملت تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والمنظر والتحيتا والدريهمي والفازة.

ولفت المصدر إلى رصد 14 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و86 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.