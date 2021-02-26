الصحة العالمية تؤكد عدم انتهاء جائحة كورونا وتحذر من تخفيف الإجراءات

جدة - نرمين السيد - وكان مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا هانز كلوج، قد توقع انتهاء وباء كورونا مطلع العام المقبل.
وقال كلوج، الأربعاء الماضى، "انتهى السيناريو الأسوأ، بدأنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها فى الانتشار".
وأضاف المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أن الفيروس لن يختفى، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائى.
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