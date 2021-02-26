مقتل متظاهرين اثنين فى اشتباكات مع قوات الأمن فى محافظة ذى قار بالعراق

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "رروسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، بأن متظاهرين اثنين، قتلا وأصيب العشرات فى اشتباكات وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية فى مدينة الناصرية بمحافظة ذى قار جنوبى العراق.





وأشارت القناة إلى أن المتظاهرين اقتحموا مبنى المحافظة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذى قار. وأكد مصدر طبى بالمدينة، أن "وتيرة الأحداث تصاعدت فى مدينة الناصرية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بالعشرات فى صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية"، مشيرا إلى أن "مستشفى الحبوبى يزدحم بالإصابات". ويطالب المتظاهرون بإقالة محافظ ذى قار وجميع المسؤولين فى إدارة المحافظة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وكان متظاهر قتل أمس الخميس فى محافظة ذى قار جنوبى البلاد خلال صدامات مع القوات الأمنية، فيما سقط 18 جريحا بينهم 8 متظاهرين و10 من رجال الشرطة، إثر اشتباكات وقعت بين الطرفين خلال احتجاجات الأربعاء.

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