ارتفاع ضحايا مواجهات المتظاهرين والأمن فى ذى قار لـ5 قتلى و271 مصابا

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة حقوق الإنسان فى العراق إن 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصا، من بينهم 147 عنصرا من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذى قار فى الأيام الخمسة الماضية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





يأتى هذا فيما تستمر الاحتجاجات على تردى الخدمات العامة فى مدينة الناصرية، مركز محافظة ذى قار. وذكرت وكالات أنباء عالمية، نقلا مصادر طبية، أن 3 متظاهرين قتلوا بالرصاص، اليوم الجمعة، خلال صدامات مع قوات الأمن فى مدينة الناصرية، الواقعة جنوبى العراق. ويأتى سقوط القتلى بعد أسبوع من أعمال العنف فى الناصرية التى أسفرت عن مقتل 5 متظاهرين، معظمهم من الشباب، وجرح العشرات. وكانت تقارير ذكرت فى 23 فبراير أن شابا قتل بالرصاص خلال احتجاجات على تردى الخدمات العامة فى الناصرية عاصمة محافظة ذى قار جنوبى العراق. وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلى بسبب تدهور الخدمات العامة فى المحافظة.

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