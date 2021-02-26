خلال 24 ساعة.. لبنان يُسجل 3373 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 3373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 369675 إصابة.

وفي تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد أشارت الصحة اللبنانية عن تسجيل 50 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتى الآن إلي 4610 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية إلي أنه تم رصد تعافي 2176 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء بالبلاد منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلى 285050 حالة.

وأفادت الصحة اللبنانية أن هناك 915 حالة في العناية المركزة و287 حالة علي أجهزة التنفس الصناعي.