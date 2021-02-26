أعرب ولي عهد أبوظبي نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على "تويتر"، عن سعادته، لنجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، حيث غرَّد: "خطاك الشر يا بو سلمان .. ونحمد الله على سلامتكم ... أدام الله عليكم الصحة والعافية .. وأدام على شعبكم المجد والعز والخير".
وأعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء الماضي، إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جراحة بالمنظار؛ لاستئصال الزائدة الدودية، وتكللت بالنجاح.
وقال الديوان الملكي، في بيان له: "أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".
وأضاف الديوان الملكي السعودي : وتكللت هذه العملية بالنجاح، وغادر المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خَطاك الشر يا بو سلمان.. رسالة عاجلة من محمد بن زايد لولي العهد السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.