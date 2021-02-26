خَطاك الشر يا بو سلمان.. رسالة عاجلة من محمد بن زايد لولي العهد السعودي

أعرب ولي عهد أبوظبي نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على "تويتر"، عن سعادته، لنجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، حيث غرَّد: "‏خطاك الشر يا بو سلمان .. ونحمد الله على سلامتكم ... أدام الله عليكم الصحة والعافية .. وأدام على شعبكم المجد والعز والخير".

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء الماضي، إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جراحة بالمنظار؛ لاستئصال الزائدة الدودية، وتكللت بالنجاح.

وقال الديوان الملكي، في بيان له: "أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

وأضاف الديوان الملكي السعودي : وتكللت هذه العملية بالنجاح، وغادر المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.