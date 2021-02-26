أنتم في سويداء القلب.. من هو الأمير السعودي قائد القوات العربية في حرب تحرير الكويت؟

فجر الثاني من أغسطس عام 1990، اجتاحت قوات من الجيش العراقي حدود الجارة الكويت، قاصدة احتلال البلد العربي وضمه إلى أراضيها ليصبح المحافظة العراقية التاسعة عشرة، إثر خلاف كبير نشب بين البلدين لأسباب عدة، في مقدمتها رفض الكويت طلب العراق خفض إنتاجها من النفط تجنبًا لتراجع أسعاره.

وبعد مساع دبلوماسية عربية ودولية مكثفة مُنيت بالفشل، تشكل تحالف دولي من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت وإخراج القوات العراقية من أراضيها، وشاركت في التحالف دول عربية في مقدمتها مصر والسعودية وسوريا.

وفي إطار التحالف الدولي، تشكلت قيادة موحدة للقوات العربية المشاركة بعملية تحرير الكويت، المعروفة باسم عملية عاصفة الصحراء، أُسندت إلى الأمير السعودي الفريق خالد بن سلطان بن عبد العزيز.

ولد الأمير خالد بن سلطان في 24 سبتمبر 1949، ودرس بعدة أكاديميات عسكرية غربية، حيث تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية عام 1968، بعد تأهيله كضابط اختصاص دفاع جوي.

حصل الأمير خالد بن سلطان علي الدورات العامة والتخصصية في مجال الدفاع الجوي من مدرسة الدفاع الجوي بالولايات المتحدة الأمريكية، ودورة ضباط صواريخ هوك ودورة الحرب الإلكترونية دفاع جوي ودورة صيانة صواريخ هوك.

وحصل الأمير خالد بن سلمان أيضًا على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان العامة من فورت ليفنوورث بالولايات المتحدة الأمريكية، ودورة الحرب من كلية الحرب الجوية في ماكسويل بالولايات المتحدة الأمريكية، ودورة إدارة الشؤون الدفاعية من معهد الدراسات البحرية من مونتري بالولايات المتحدة الأمريكية.

تدرج الأمير خالد بن سلطان في سلك الخدمة العسكرية منذ عام 1968 إلى أن تقاعد عام 1991، وشغل مناصب قائد سرية دفاع جوي - ضابط تدريب ومساعد ركن ضابط عمليات الدفاع الجوي - رئيس قسم التفتيش والمراقبة في قيادة الدفاع الجوي - مدير إدارة مشاريع الدفاع الجوي - مساعد قائد قوات الدفاع الجوي - نائب قائد قوات الدفاع الجوي - قائد قوات الدفاع الجوي - قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات في حرب تحرير الكويت.

وفي 17 يناير 2001 أصدر العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير خالد بن سلطان مساعدًا لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية برتبة وزير، وفي 5 نوفمبر 2011 أصدر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتعيينه نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وفي 24 سبتمبر 1991 أصدر الملك فهد أمرًا ملكيًا بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وإحالته إلى التقاعد، بناءً على طلبه.

ومارس الأمير خالد بن سلطان بعد تقاعده من الخدمة العسكرية عدة أنشطة واهتمامات متنوعة، فهو الرئيس الفخري لـ نادي الشباب السعودي ورئيس مجلس اعضاء شرف نادي الشباب، وعضو جمعية العلوم السياسية الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو جمعية العلوم الفلسفية الأمريكية، وعضو الأكاديمية الدولية المعلوماتية بروسيا الاتحادية، ومؤسس كرسي البحث بجامعة الملك سعود بالرياض الخاص بعلوم المياه.

ألف الأمير خالد بن سلطان كتابيّ "مقاتل من الصحراء" يروي فيه مذكراته وسيرته الذاتية، و"في السياسة والاستراتيجية".

واشتهر الأمير خالد بن سلطان بعباراته الودودة التي وجهها إلى شعب الكويت خلال أحد البرامج الحوارية، والتي قال فيها "بلدكم بلدنا وبلدنا بلدكم، وقد تُرجمت هذه العلاقة إلى أفعال، اختلاط الدماء الزكية للسعودية والكويت عندما حانت ساعة الشدة وساعة الاختبار. أقول لأهلي وعشيرتي في الكويت: أنتم دومًا في سويداء القلب".