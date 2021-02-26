اقتياد زعيمة ميانمار المعتقلة إلى مكان مجهول

ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن مستشارة ميانمار المعتقلة منذ الانقلاب العسكري أونج سان سو تشي نُقلت من منزلها حيث تخضع للإقامة الجبرية إلى مكان مجهول، وفق ما ذكرت مصادر من حزبها "الرابط الوطنية للديمقراطية".

ونقل موقع Myanmar Now اليوم الجمعة عن مصدرين حزبيين بارزين تأكيدهما أن سو تشي (75 عاما) اقتيدت قبل ستة أيام إلى جهة مجهولة من منزلها في العاصمة نايبيداو حيث كانت قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب، ولا يزال مكان تواجدها مجهولا منذ ذلك الحين.

ويأتي ذلك على خلفية تواصل المظاهرات الشعبية في ميانمار احتجاجا على الانقلاب، وسط توتر متصاعد.

وكانت سو تشي على رأس المسؤولين الكبار الذين اعتقلهم العسكريون الانقلابيون لدى استيلائهم على الحكم في أول فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".