إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 القبول العام الدور الأول admission gov sd الأحد

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عمر شويل - جدة نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 القبول العام الدور الأول ، ما زلنا نتابع معكم كل ما هو جديد من أهم وأخر أخبار وزارة التعليم العالي حيث نرصد لكم موعد إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 نتائج القبول العام الدور الأول بالجامعات السودانية، ونعلم جيداً مدى اهتمام جميع الطلبة والطالبات الذين قاموا بإتمام عملية التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية لعام 2021 لمعرفة نتيجة القبول العام للجامعات السودانية، وسنرفق لكم أدناة رابط الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات للاستعلام عن نتيجة القبول بالجامعات السودانية برقم الاستمارة.

نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021

نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 القبول العام الدور الأول، جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي قد بدأت فتح واستقبال طلبات التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 يوم الخميس المنتهي الثاني من فبراير الجاري، وقد انتهت فترة تقديم طلبات الجامعات السودانية 2021 في يوم السبت المنتهي الموافق 14 من نفس الشهر.

موعد إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021

أكدت مصادر كمُطلعة وقريبة أنه سيتم إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 القبول العام الدور الأول يوم الأحد الذي يوافق 2021/2/28م، حيث سيتمكن جميع الطلبة والطالبات المتقدمين من الدخول عبر رابط موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بالاستعلام عن النتيجة.

كما سيتم الإعلان عن نتيجة شواغر التعليم العام والنفقة الخاصة وأبناء العاملين، والوافدين في جامعات السودان وذلك من خلال الشروط والضوابط التي تم الإيضاح عنها قبل بداية فترة التقديم وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان على الفور عن نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021.

موقع نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 admission gov sd

من خلال الدخول عبر رابط موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، يُمكنكم الإطلاع على نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021، القبول العام الدور الأول، Www admission gov sd نتيجة القبول، وذلك في الموعد المحدد لها والموضح أعلاه، وكانت وزارة التعليم العالي أكدت أن عمليات الفرز والمراجعة لجميع الطلبات المقدمة قيد التنفيذ تمهيداً لإعلان النتيجة، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والسداد للجميع.