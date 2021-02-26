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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت، هناك الكثير من الطرق الحديثة المبتكرة التي قامت بطرحها كثير من البلاد من أجل إجراء الخدمات الحكومية دون الذهاب إلى مقر المصالح الحكومية ومن هذه الطرق هي التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي قامت غالبية المصالح الحكومية بطرحها من أجل توفير الجهد والوقت المبذول للمواطن، وكذلك يمكن من خلال هذه المواقع الاستعلام عن المخالفات المرور من خلال رقم المدني داخل دولة الكويت وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية في دولة الكويت والاستعلام عن المخالفات المرورية.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت بالرقم المدني

يمكن معرفه كافه البيانات والمخالفات المرورية الخاصة بك دون الذهاب إلى المصالح الحكومية وذلك من خلال التطبيقات والمواقع التي تتخذها كافة المصالح الحكومية بديل عن ذهاب المواطن إلى المصلحة بنفسه.

ويمكن معرفة المخالفات المرورية الخاصة بك عن طريق:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية التابع دولة الكويت من هنا.

والذي يكون متوفر فيه جميع المخالفات المرورية الخاصة بالمواطنين وكذلك يمكن دفع قيمة المخالفة عن طريق الإنترنت.

الضغط على اختيار ابدأ بالخدمات الإلكترونية.

ثم يتم إدخال الرقم المدني الخاص بالمواطن.

سوف يظهر أمامك رقم مسلسل قم بكتابته في الخانة الخاصة به.

الضغط على اختيار بحث والذي سوف يتم من خلاله ظهور كافة البيانات التي تخصك بشأن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها وكذلك القيمة التي يجب عليك دفعها.

كيفية الاستعلام عن المخالفات من خلال رقم اللوحة

كذلك هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها معرفة كافة المخالفات المرورية التي يتم تسجلها على المواطن وهي طريقة إدخال رقم لوحة السيارة الخاصة بك.

ويمكن معرفة كافة البيانات عن طريق الخطوات التالية.

تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لدولة الكويت.

ثم يقوم المتقدم بالضغط على ابدأ الخدمة.

ثم نقوم بالضغط على المكان المخصص للرقم المدني.

تقوم بإدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة التابعة لك.

ثم نقوم بالضغط على كلمة بحث وسوف تظهر كافة النتائج المتعلقة بالسيارة من مخالفات التي تم تسجيلها والمبلغ الذي يجب دفعه.

أشكال المخالفات المرورية المسجلة

هناك نوعين من المخالفات التي يمكن أن يتم تسجيلها على المواطن وهي:

مخالفة مرورية من النوع المباشر وهي المخالفة التي يتم تسجيلها في وجود الشخص الذي خالف القواعد والقوانين المرورية.

المخالفة المرورية من النوع غير المباشر وهي التي يتم تسجيلها في عدم وجود الشخص الذي قام بارتكاب مخالفة لقواعد المرور.