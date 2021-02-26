إجماع أممي على ضرورة التوزيع المنصف للقاحات
وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بالإجماع على قراراً يقضي بالتوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية القول: إن القرار وهو الثاني خلال عام والذي حظي بإجماع ممثلي أعضاء المجلس الـ15 يدعو إلى التضامن وإلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت الشهر الماضي عن الأسف لاستحواذ عدد محدود من الدول على 95 في المائة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مطالبة بإظهار مزيد من التضامن بشأن اللقاحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجماع أممي على ضرورة التوزيع المنصف للقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.