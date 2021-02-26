إجماع أممي على ضرورة التوزيع المنصف للقاحات

إجماع أممي على ضرورة التوزيع المنصف للقاحاتوافق مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بالإجماع على قراراً يقضي بالتوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية القول: إن القرار وهو الثاني خلال عام والذي حظي بإجماع ممثلي أعضاء المجلس الـ15 يدعو إلى التضامن وإلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت الشهر الماضي عن الأسف لاستحواذ عدد محدود من الدول على 95 في المائة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مطالبة بإظهار مزيد من التضامن بشأن اللقاحات.