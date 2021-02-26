إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 113.5 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 113.5 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن حصيلة المصابين الاجمالية تجاوزت 113 مليون و597 ألف إصابة، تعافى منهم 89 مليونا ونحو 171 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون وأكثر من 520 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الخميس، زيادة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وشبه استقراراً في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 444 ألف و773 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,614 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (520,785 وفاة)، والبرازيل (251,661 وفاة)، والمكسيك (183,692 وفاة)، والهند (156,861 وفاة)، وبريطانيا (122,070 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت عتبة الـ29 مليون بواقع (29,052,262 إصابة)، والهند (11,063,491 إصابة)، والبرازيل (10,393,886 إصابة)، وروسيا (4,223,186 إصابة)، وبريطانيا (4,154,562 إصابة).