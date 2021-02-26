معهد روبرت كوخ الألمانى : البشرية ستتعلم التعايش مع كورونا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس معهد روبرت كوخ الألمانى (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، إنه لن يتم القضاء على فيروس كورونا، معتبرا أن البشرية ستتعلم التعايش معه عن طريق الحصول على الحماية من اللقاحات.





وذكر رئيس المعهد لوثار ويلر فى مؤتمر صحفى "هذا الفيروس لن يختفى"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأضاف "بالطبع سنعيش مع الفيروس. سنقضى على شدة المرض من خلال التطعيم والحصانة ونحمى أنفسنا منه لكننا لن نتمكن من القضاء عليه. هذه فكرة ساذجة".

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