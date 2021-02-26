إيران : بإمكاننا إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال صالحى: "ننتج حاليا 26 كيلوجراما شهريا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "سنفك كاميرات المراقبة ونسلمها للوكالة الدولية فى حال عدم رفع العقوبات فى غضون 3 أشهر"، مشيرا إلى أن "التعاون مع الوكالة الدولية متواصل ضمن معاهدة الحد من انتشار السلاح النووى".

وكشفت وثيقة إيرانية، أن "طهران هددت بإنهاء اتفاق أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، فى حال تبنى مجلس الوكالة مسعى تقوده الولايات المتحدة لانتقاد إيران الأسبوع المقبل.

وقلصت طهران الأسبوع الجارى، تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووى الذى أبرمته مع قوى عالمية عام 2015، فى أحدث خطوة للرد على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق فى عام 2018.