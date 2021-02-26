البنتاجون : عملية سوريا نفذت بمقاتلتى إف 15 ضد مجموعات إيرانية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، اليوم الجمعة، إن العملية الجوية فى سوريا استهدفت مجموعات ايرانية فى منطقة البوكمال، وقد شاركت فيها مقاتلتان "ف-15"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأوضح كيربى أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد فى أى وقت ضد أى تهديد يستهدف القوات الأمريكية.

وتعقيبا على العملية العسكرية الأمريكية فى سوريا، قال البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، إن ضربات سوريا كانت ضرورية لتقليص خطر المزيد من الهجمات، موضحا "الضربة فى سوريا رسالة مفادها إصرار بايدن على حماية الأمريكيين"، حسبما أفادت قناة "العربية".

وجاءت الضربات الأمريكية فى شرق سوريا، أمس الخميس، لتستهدف الجماعات المدعومة من إيران فى سوريا، ما أكد البنتاجون أنه كان رد محكم على الهجمات الصاروخية التى شنتها الميليشيات الموالية لطهران على أهداف أمريكية بالعراق خلال الشهر الجارى.

وحسبما نقلت "رويترز"، أكد البنتاجون أن الضربات الأمريكية جاءت بتعليمات من الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث كانت ضربات محدودة النطاق بما يقلل خطر التصعيد، وهو ما تركزت عليه تصريحات البنتاجون، ما يعنى أن الهدف من هذه الضربات كان إرسال إشارة مفادها أن واشنطن تريد معاقبة الجماعات المتشددة الموالية لإيران، إلا أنها فى الوقت ذاته لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر.