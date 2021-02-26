السعودية.. توضيح عاجل بشأن مرتب شهر فبراير

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة تفعيل نظام المدفوعات "سريع"، طوال أيام الأسبوع، على مدار 24 ساعة، الأمر الذي دفع الكثير من السعوديين للتساؤول حول المرتبات.

ووجه أحد المغردين تساؤلا عن ذلك،: "هل صحيح ما يشاع عن صرف الرواتب خلال أيام الجمعة والسبت، بسبب تفعيل نظام الحوالات السريعة (24 ساعة)".

الأمر الذي دعا نظام المدفوعات " سريع " للإجابة عن للتساؤل عبر تويتر أيضا حيث قال : إن النظام يدعم حاليًا معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات وإنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلًا.

وكان المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية فهد بن إبراهيم العقيل، قال إن خدمات (سريع) ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية المنخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة، وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالًا واحدًا، إضافةً إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين، كاستخدام رقم الجوال معرفًا بديلًا عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.