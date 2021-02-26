البنتاجون: دمرنا 9 منشآت كليًا في الضربة الأخيرة على سوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الضربة الأمريكية على سوريا دمرت 9 منشآت بشكل كامل، وألحقت أضرارا جزئية بمنشآتين إضافيتين.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن الضربة العسكرية الأمريكية شرقي سوريا جرت بالتنسيق مع الحلفاء في المنطقة، مؤكدا أن الغارات تأتي ردا على الهجوم على القواعد الأمريكية في أربيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس جو بايدن يتمتع بصلاحية دستورية لشن الغارة الجوية، وأن الأمر ليس مخالفا للقوانين الدولية.

وشدد كيربي على أن أهداف الضربات العسكرية في سوريا اختيرت بعناية دقيقة، موضحا أن طائرتين "اف 15" دمرت نحو 9 منشآت بشكل كلي ومنشأتين بشكل جزئي، عبر إلقاء 7 قنابل.

وأشار إلى أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة الميليشيات في المنطقة على شن هجمات جديدة، وإرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستحمي قواتها.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، غارات، مساء الخميس، على بُنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهجمات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.