تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وهنأ أمير الكويت خادم الحرمين الشريفين على نجاح العملية التي أجريت لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
فيما أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.
في وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي إجراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جراحة بالمنظار لاستئصال الزائدة الدودية، وتكللت بالنجاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الكويت يهنئ الملك سلمان بنجاح عملية ولي العهد السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.