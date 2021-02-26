الجيش اليمنى : ارتفاع خسائر الحوثيين فى مأرب إلى 84 قتيلا وجريحا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، ذكر موقع وزارة الدفاع "26 سبتمبر"، أن "المعارك احتدمت، صباح اليوم، بين قوات الجيش والحوثيين فى جبهات المَخْدَرة ومِحزَام مَاس شمال غربى مأرب"، مؤكدا "مقتل ما لا يقل عن 30 عنصرا من الحوثيين إثر المعارك العنيفة".

وأشار إلى "تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للحوثيين فى قصف مدفعى للجيش استهدف مواقع وتعزيزات لهم إلى جبهات المَخْدَرة ومِحزَام مَاس شمال غربى مأرب".